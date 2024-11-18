Визовый центр Китая
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Услуги и стоимость визового центра Китая
Стоимость китайской визы для граждан России в 2024-2025 году определяется срочностью обработки документов, сроком пребывания, количеством въездов и типом запрашиваемой визы.
Документы подаются в Консульство Китая на следующий рабочий день после их получения нами.
Тип визы
Стоимость
Срок преб.
Срок оформ.
Условия
Граж-во
Туристическая виза L1
10 000 ₽
до 30 дней
14 дней
90 дней
РФ
Туристическая виза L2
12 500 ₽
до 30 дней
14 дней
180 дней
РФ
Бизнес виза M1
17 500 ₽
до 30 дней
14 дней
90 дней
РФ
Бизнес виза M2
17 500 ₽
до 30 дней
14 дней
180 дней
РФ
Учебная X1
10 500 ₽
более 180 дней
14 дней
90 дней
РФ
Учебная X2
10 500 ₽
менее 180 дней
14 дней
90 дней
РФ
Рабочая Z
17 500 ₽
14 дней
РФ
Многократная виза (биометрия)
21 500 ₽
14 дней
1 — н год
РФ
* Внимание — работа с юридическими лицами возможна при наличии Электронного документооборота — ЭДО.
** Срочные и Экспресс визы можно посмотреть на странице Тарифы на визовый сбор
*** Стоимость оформления виз установлена в соответствии с оформлением Консульством КНР
В стоимость услуги включено:
— заполнение анкеты на китайском\английском языке ( всех 10 страниц)
— предоставление отелей — предоставление авиабилетов
— ксерокопии документов с оригиналов
— полис медицинского страхования
— фото
— доставка документов до Консульства
— подача и сбор документов
Визовый центр Китая является аккредитованный при ВЦ КНР
Стоимость китайской визы для граждан России в 2024-2025 году определяется срочностью обработки документов, сроком пребывания, количеством въездов и типом запрашиваемой визы.
Документы подаются в Консульство Китая на следующий рабочий день после их получения нами.
Тип визы
Стоимость
Туристическая виза L1
10 000 ₽
Туристическая виза L2
12 500 ₽
Бизнес виза M1
17 500 ₽
Бизнес виза M2
17 500 ₽
Учебная X1
10 500 ₽
Учебная X2
10 500 ₽
Рабочая Z
17 500 ₽
Многократная виза (биометрия)
21 500 ₽
*Внимание — работа с юридическими лицами возможна при наличии Электронного документооборота — ЭДО.
**Срочные и Экспресс визы можно посмотреть на странице Тарифы на визовый сбор
*** Стоимость оформления виз установлена в соответствии с оформлением Консульством КНР
В стоимость услуги включено:
— заполнение анкеты на китайском\английском языке ( всех 10 страниц)
— предоставление отелей — предоставление авиабилетов
— ксерокопии документов с оригиналов
— полис медицинского страхования
— фото
— доставка документов до Консульства
— подача и сбор документов
Визовый центр Китая является аккредитованный при ВЦ КНР
Подача и получение документов через визовый центр Китая
- Паспорт РФ с пропиской.
- Загранпаспорт с датой окончания не менее 6 месяцев.
- Индивидуальная страховка ( если имеется)
- Инвалиды и заявители с грудными детьми обслуживаются без очереди.
- Обычно оформление пакета документов занимает 5-7 минут.
- После оформления документов выдается договор-заявка.
- Информация о готовности визы, счета на безналичную оплату и другие уведомления отправляются в мессенджеры.
- Готовые документы (паспорта с визами) выдаются заявителям или их уполномоченным лицам при предъявлении договоров-заявок в рабочее время визового центра.
Адреса визового центра Китая
Главный Визовый центр Китая по Сибирскому федеральному округу находится по адресу:
Адрес филиала в г. Иркутск: