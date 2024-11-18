Оформление виз в

Визовый центр Китая

по двум документам!
Визовый центр Китая

Получите расчет стоимости
и запишитесь на подачу документов:

Услуги и стоимость визового центра Китая

Стоимость китайской визы для граждан России в 2024-2025 году определяется срочностью обработки документов, сроком пребывания, количеством въездов и типом запрашиваемой визы.

Документы подаются в Консульство Китая на следующий рабочий день после их получения нами.

Тип визы

Стоимость

Срок преб.

Срок оформ.

Условия

Граж-во

Туристическая виза L1

10 000 ₽

до 30 дней

14 дней

90 дней

РФ

Туристическая виза L2

12 500 ₽

до 30 дней

14 дней

180 дней

РФ

Бизнес виза M1

17 500 ₽

до 30 дней

14 дней

90 дней

РФ

Бизнес виза M2

17 500 ₽

до 30 дней

14 дней

180 дней

РФ

Учебная X1

10 500 ₽

более 180 дней

14 дней

90 дней

РФ

Учебная X2

10 500 ₽

менее 180 дней

14 дней

90 дней

РФ

Рабочая Z 

17 500 ₽

 

14 дней

 

РФ

Многократная виза (биометрия) 

21 500 ₽

 

14 дней

1 — н год

РФ

* Внимание — работа с юридическими лицами возможна при наличии Электронного документооборота — ЭДО.
** Срочные и Экспресс визы можно посмотреть на странице Тарифы на визовый сбор
*** Стоимость оформления виз установлена в соответствии с оформлением Консульством КНР

В стоимость услуги включено:
— заполнение анкеты на китайском\английском языке ( всех 10 страниц)
— предоставление отелей — предоставление авиабилетов
— ксерокопии документов с оригиналов
— полис медицинского страхования 
— фото
— доставка документов до Консульства
— подача и сбор документов

Визовый центр Китая является аккредитованный при ВЦ КНР

Стоимость китайской визы для граждан России в 2024-2025 году определяется срочностью обработки документов, сроком пребывания, количеством въездов и типом запрашиваемой визы.

Документы подаются в Консульство Китая на следующий рабочий день после их получения нами.

Тип визы

Стоимость

    

Туристическая виза L1

10 000 ₽

    

Туристическая виза L2

12 500 ₽

    

Бизнес виза M1

17 500 ₽

    

Бизнес виза M2

17 500 ₽

    

Учебная X1

10 500 ₽

    

Учебная X2

10 500 ₽

    

Рабочая Z 

17 500 ₽

    

Многократная виза (биометрия) 

21 500 ₽

    

*Внимание — работа с юридическими лицами возможна при наличии Электронного документооборота — ЭДО.

**Срочные и Экспресс визы можно посмотреть на странице Тарифы на визовый сбор

*** Стоимость оформления виз установлена в соответствии с оформлением Консульством КНР

В стоимость услуги включено:
— заполнение анкеты на китайском\английском языке ( всех 10 страниц)
— предоставление отелей — предоставление авиабилетов
— ксерокопии документов с оригиналов
— полис медицинского страхования 
— фото
— доставка документов до Консульства
— подача и сбор документов

Визовый центр Китая является аккредитованный при ВЦ КНР

Подача и получение документов через визовый центр Китая

Запись на подачу документов на визу в Китай доступна с 9 утра до 18 вечера по будням с понедельника по пятницу по указанному адресу в контактах. При подаче документов в визовый центр необходимо:
  • Паспорт РФ с пропиской.
  • Загранпаспорт с датой окончания не менее 6 месяцев.
  • Индивидуальная страховка ( если имеется)
Подача документов осуществляется в порядке живой очереди, по предварительная записи:
  • Инвалиды и заявители с грудными детьми обслуживаются без очереди.
  • Обычно оформление пакета документов занимает 5-7 минут.
  • После оформления документов выдается договор-заявка.
  • Информация о готовности визы, счета на безналичную оплату и другие уведомления отправляются в  мессенджеры.
  • Готовые документы (паспорта с визами) выдаются заявителям или их уполномоченным лицам при предъявлении договоров-заявок в рабочее время визового центра.
После получения паспорта с визой, вам нужно будет оплатить полную стоимость по договору — заявки.

Адреса визового центра Китая

Главный Визовый центр Китая по Сибирскому федеральному округу находится по адресу:

Адрес филиала в г. Иркутск: