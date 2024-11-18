Услуги и стоимость визового центра Китая

Стоимость китайской визы для граждан России в 2024-2025 году определяется срочностью обработки документов, сроком пребывания, количеством въездов и типом запрашиваемой визы.

Документы подаются в Консульство Китая на следующий рабочий день после их получения нами.

Тип визы Стоимость Срок преб. Срок оформ. Условия Граж-во Туристическая виза L1 10 000 ₽ до 30 дней 14 дней 90 дней РФ Туристическая виза L2 12 500 ₽ до 30 дней 14 дней 180 дней РФ Бизнес виза M1 17 500 ₽ до 30 дней 14 дней 90 дней РФ Бизнес виза M2 17 500 ₽ до 30 дней 14 дней 180 дней РФ Учебная X1 10 500 ₽ более 180 дней 14 дней 90 дней РФ Учебная X2 10 500 ₽ менее 180 дней 14 дней 90 дней РФ Рабочая Z 17 500 ₽ 14 дней РФ Многократная виза (биометрия) 21 500 ₽ 14 дней 1 — н год РФ

* Внимание — работа с юридическими лицами возможна при наличии Электронного документооборота — ЭДО.

** Срочные и Экспресс визы можно посмотреть на странице Тарифы на визовый сбор

*** Стоимость оформления виз установлена в соответствии с оформлением Консульством КНР

В стоимость услуги включено:

— заполнение анкеты на китайском\английском языке ( всех 10 страниц)

— предоставление отелей — предоставление авиабилетов

— ксерокопии документов с оригиналов

— полис медицинского страхования

— фото

— доставка документов до Консульства

— подача и сбор документов

Визовый центр Китая является аккредитованный при ВЦ КНР